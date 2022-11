Cassano: «Atalanta-Inter uno spot per il calcio! Partita stupenda di entrambe»

Antonio Cassano come di consueto dopo ogni giornata di campionato ha espresso la sua opinione riguardo le singole partite, e attraverso la sua pagina Instagram questa volta si è soffermato a parlare di Atalanta-Inter, elogiando la partita giocata da entrambe le squadre.

GRANDE PARTITA – Cassano esalta la partita giocata al Gewiss Stadium tra le due squadre nerazzurre, poi vinta dai ragazzi di Simone Inzaghi per 2-3: «È stato uno spot per il calcio, nessuna delle due ha speculato dal primo al novantacinquesimo e hanno fatto una partita stupenda. L’Inter ha vinto in un campo tremendo dove l’Atalanta farà soffrire tante squadre, perché gioca bene. Gasperini ha ragione perché quello che sta facendo è un miracolo sportivo, è sempre tra le prime quattro, ma inutile martellarlo per la Champions League».