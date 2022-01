Cassano: «Atalanta-Inter spot per il calcio! Godo lo stesso su uno 0-0»

Cassano è rimasto estasiato da Atalanta-Inter di domenica sera, nonostante la partita sia finita 0-0. Da Bobo TV, sul canale Twitch di Vieri, l’ex attaccante celebra quanto fatto dalle due squadre.

ENTRAMBE AL MEGLIO – Antonio Cassano festeggia per Atalanta-Inter di domenica sera a Bergamo: «È stato uno spot per il calcio. Però, stranamente, c’è sempre e solo l’Atalanta. Ne avevamo già parlato all’andata, allora la domanda che mi viene spontanea. Qualcosina in più secondo me ha fatto l’Atalanta, qualche occasione in più e qualche ultimo passaggio sbagliato. Loro giocavano uomo contro uomo, l’Inter ha accettato senza problemi. Era io contro di te: poteva finire 3-3, 2-2 o 1-1, è finita 0-0. Grande merito anche dei portieri, Samir Handanovic e Juan Musso, però quando vedi queste partite con idee e coraggio si gioca a calcio. E se finisce 0-0 io godo lo stesso: complimenti alle due squadre e agli allenatori, ho visto spettacolo».