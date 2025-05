Cassano: «Gli astri sono allineati, il Napoli vince lo scudetto!»

Il Napoli ha pareggiato a Parma, ma anche l’Inter contro la Lazio. Antonio Cassano è deluso dai nerazzurri e spiega il suo parere su VivaElFutbol.

MERITI E NO – Antonio Cassano forse esagera, ma non ha dubbi sull’ultima giornata del campionato. Mancano appena 90 minuti alla fine della stagione di Serie A: «Gli astri si stanno allineando per la squadra che sta meritando il campionato in questo momento. Tra infortuni, giocatori andati via, tanta pressione, problematiche, il Napoli merita lo scudetto. Conte è un genio, ieri è andato sotto la curva. Lui è avvelenato, ha il veleno negli occhi e nel sangue. L’allenatore ha credibilità e tutti lo seguono nello spogliatoio. Tanti dei meriti di questo campionato sono suoi. Il popolo poi è una roba clamorosa. Il Napoli merita più dell’Inter lo scudetto. Settimana prossima vincerà lo stadio, il popolo. I napoletani trascineranno la squadra contro il Cagliari che è già salvo. Se succedesse un imprevisto il Cagliari non uscirebbe dallo stadio. Io do il 100% di possibilità al Napoli. Loro hanno perso una partita nelle ultime ventidue, non ho dubbi sul fatto che meritino di vincere. Sabato sarà come il Kaiserslautern nel ’92, dalla B sono andati in A e hanno vinto in maniera incredibile».