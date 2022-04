Cassano alla Carlona: «Conte meglio lì, eccezionale al Tottenham! All’Inter…»

Cassano non è uno dei più grandi estimatori di Conte e non lo ha mai nascosto, anzi. L’ex attaccante dell’Inter, nel suo intervento a “Calcio con la F” sulla Bobo TV dell’ex compagno di squadra Vieri su Twitch, fa un passo indietro sull’allenatore campione d’Italia in carica… ma per il lavoro in corso al Tottenham

INTER IN RIPRESA – Introdotto il discorso da Christian Vieri (vedi dichiarazioni), Antonio Cassano concorda: «L’Inter ha fatto una grande partita, c’è poco da dire. Adesso comanda il proprio destino. Anche per via degli errori fatti dagli altri, sia Napoli sia Milan. Negli ultimi tre mesi l’Inter, esclusa la partita con la Salernitana, ha fatte malissimo le altre, tranne in Champions League (contro il Liverpool, ndr). Ha fatto molto molto male! Mentalità vincente di che?». A questo punto Cassano inizia un’invettiva per screditare il pensiero di Nicola Ventola (vedi dichiarazioni).

CONTE ED ERIKSEN – Cassano, dopo la frecciatina su Christian Eriksen (vedi dichiarazioni), torna sullo Scudetto vinto dall’Inter nella passata stagione: «A me non frega un c…o! Le chiacchiere le porta via il vento. Per vincere servono i giocatori forti, non il resto. L’anno scorso il 14 febbraio in Inter-Lazio è entrato (si riferisce a Eriksen, ndr) e poi l’Inter volava. E oggi sento dall’Inghilterra che potrebbe chiederlo al Tottenham…». Si riferisce ad Antonio Conte, ma senza citarlo direttamente. Poi lo elogia Vieri («Se non veniva Conte, l’Inter avrebbe vinto lo Scudetto. Ha preparato questa macchina portandola a un livello fisico-mentale mai visto») e a quel punto Cassano depone le armi: «Sul lavoro fatto da Conte sono d’accordo». Finisce qui? Non proprio.

MEGLIO AL TOTTENHAM – A quel punto Cassano attacca “Il Genio” – lo definisce così – Massimiliano Allegri per aver mandato via Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski in direzione Tottenham dallo stesso Conte, a cui viene rivolto un pensiero a suo modo positivo: «Conte è uno tipo di allenatore, che mi esalta poco. La valorizzazione dei giocatori con Conte… non è che li valorizza, li spreme al mille per mille! Do molto più merito per quello che sta facendo quest’anno in Premier League, che è un campionato diverso rispetto alla Serie A. Sta facendo un lavoro eccezionale. A me non esalta, ma do anche merito alle persone. Se uno ha dei meriti, sono il primo a dirlo». Insomma, Conte fenomeno al Tottenham ma all’Inter non poi così troppo. Un pensiero un po’ “alla Carlona”, per utilizzare lo stesso vocabolario di Cassano, che nel corso del suo interventi attacca un po’ chiunque.