Cassano: «Acerbi come Kane, che brividi!». Poi la spara grossa

Cassano non smette mai di far discutere, ormai presenza fissa di “vivaelfutbol” su Twitch, è tornato a commentare con la sua solita verve lo straordinario doppio confronto tra Inter e Barcellona, che ha visto i nerazzurri conquistare la finale di Champions League dopo un epico 4-3 a San Siro, per un totale di 7-6 tra andata e ritorno.

IL COMMENTO – Antonio Cassano ha inizialmente mostrato un lato emozionato e coinvolto, dichiarandosi addirittura tifoso dell’Inter: «Poche volte mi emoziono in una partita, da tifoso neutrale mi ricordo solo poche partite con un tasso di emozione così elevato: Barcellona-Bayern Monaco nel 1999, Barcellona-PSG altra emozione clamorosa quella rimonta. Mi ricordo anche Liverpool-Barcellona 4-0 ad Anfield e la rimonta del Liverpool col Milan. Da tifoso dell’Inter, la gioia ieri era doppia, mi sono emozionato quando ho visto il gol di Acerbi, siccome io l’ho conosciuto, mi sono emozionato con lui mi ricordo quello che ha passato poco tempo fa. Chi poteva in una partita epica cambiare le sorti di una partita epica? Se mi avessero chiesto, io avrei detto Acerbi che fa un gol alla Harry Kane. Sono felice doppiamente per l’Inter e per Acerbi».

I complimenti all’Inter durano poco per Cassano

CRITICHE DISCUTIBILI – Nel più classico stile di Antonio Cassano, l tono cambia radicalmente poco dopo. Cassano, infatti, non ha risparmiato critiche alla prestazione dell’Inter, sottolineando come il Barcellona avrebbe meritato il passaggio del turno: «Tra andata e ritorno l’Inter ha fatto la partita? No, il Barcellona ha creato tanto e ha avuto sempre il dominio del gioco andata e ritorno, è stata una partita a senso unico. Sommer ha fatto delle parate che probabilmente si ricorderà per tutta la vita. L’Inter ha fatto una partita solida, è stata un po’ fortunata. L’unica squadra riconosciuta nel mondo è l’Atalanta di Gasperini, l’Inter».