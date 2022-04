Caso Superlega, ora la Juventus rischia l’esclusione dalla Champions League – SM

Prosegue il conflitto tra Superlega e UEFA. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, dopo l’ordinanza del Tribunale di Madrid, che di fatto restituisce alla Uefa la possibilità di punire i club promotori del progetto della Superlega, il caso si riapre con clamorosi sviluppi come l’esclusione della Juventus e altri due top club dalla Champions League.

NON FINISCE QUI – Juventus, Real Madrid e Barcellona come ormai noto da tempo sono gli unici tre club a non essersi ritirati dal progetto Superlega. In passato la UEFA aveva deciso sanzioni per 100 milioni e l’esclusione dalle coppe per uno o due anni per i club coinvolti. Poi era arrivato lo stop del Tribunale di Madrid, che con il primo atto aveva sospeso i procedimenti, revocando le misure preventive di FIFA e UEFA. Il nuovo giudice di Madrid, Sofia Gil, ha restituito alle istituzioni calcistiche il potere di sanzionare i ribelli. Il primo passo sarà il giudizio disciplinare che prevede la trattenuta del 5% dei premi UEFA (anche per Inter e altri club ritirati dal progetto). Per le tre principali promotrici (Juventus, Barcellona e Real Madrid), che hanno dichiarato il progetto della lega alternativa solo in stand-by, ci sarà una multa aggiuntiva di ben quindici milioni. Chi non pagherà questa multa, sarà fuori dal sistema, e ciò significherebbe niente UEFA Champions League e altre competizioni a partire dalla stagione 2023-24, quando la Champions dovrebbe essere restaurata, passando da 32 a 36 squadre, in un girone unico.

Fonte: Sportmediaset