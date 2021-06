Caso Suarez, chiesto rinvio a giudizio per vertici università e avv. Juventus

Caso Suarez, la Procura di Perugia ha chiesto rinvio a giudizio per i vertici dell’Università di Perugia e per l’avvocato incaricato dalla Juventus.

RICHIESTA – Secondo quanto riportato da “CalcioeFinanza.it”, è stato richiesto il rinvio a giudizio per Giuliana Grego Bolli, rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia e altri tre indagati. La richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata a seguito dell’indagine riguardante l’esame per la conoscenza dell’italiano sostenuto il settembre dell’anno scorso da Luis Suarez.

PROVVEDIMENTO – Il provvedimento della procura perugina riguarda anche l’allora direttore generale Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e l’avvocato Maria Cesarina Turco, legale incaricato dalla Juventus.

REATI IPOTIZZATI – I reati ipotizzati a vario titolo sono falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. L’inizio dell’udienza preliminare è stato fissato per il 28 settembre prossimo.

Fonte: CalcioeFinanza.it