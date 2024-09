Caso: «Milan già a -5 dall’Inter? La classifica parla chiaro!»

L’Inter riparte dopo la sosta con cinque punti di vantaggio sul Milan, a nove giorni dal derby d’andata. L’ex allenatore Caso, con un passato nerazzurro da giocatore, ha dato un primo giudizio sulla classifica a Rai Radio 1.

IL DISTACCO – Inter sette punti, Milan due. Questo è ciò che dice la classifica di Serie A dopo tre giornate, in attesa del derby del 22 settembre e soprattutto della ripresa del campionato domani. Ora si torna in campo, finita la sosta per le nazionali, anche con le coppe in partenza.

Caso sul distacco fra Inter e Milan dopo sole tre giornate

RODAGGIO FINITO – La valutazione di Mimmo Caso: «Chiaramente ci sono delle delusioni in questo momento. Sono Milan e Roma, che non hanno ancora trovato il bandolo della matassa. Sta agli allenatori, tra Paulo Fonseca e Daniele De Rossi, trovare velocemente questa situazione perché già a questo punto in classifica hanno cinque punti da Inter e Juventus. La classifica parla chiaro, poi oltretutto le prestazioni del Milan non sono state all’altezza. E sono capitate questioni come quella all’Olimpico con i due giocatori principali, Theo Hernandez e Rafael Leao. Se non trova subito il bandolo della matassa per il Milan si possono creare delle cose negative molto gravi».