Caso Lukaku? No, per l’Inter la faccenda Ã¨ giÃ  chiusa – SM

Caso Lukaku? No, per l’Inter la faccenda è già chiusa – SM

Non ci saranno conseguenze per Romelu Lukaku dopo le sue dichiarazioni sulle condizioni di salute della squadra contro il Cagliari. L’Inter considera già chiuso l’incidente e ha già chiarito la situazione col giocatore

Secondo “Sport Mediaset” non ci saranno conseguenze per Romelu Lukaku dopo le sue dichiarazioni di qualche giorno fa sulla condizione precaria di salute dell’Inter nel corso della partita contro il Cagliari lo scorso gennaio. L’Inter infatti ha fatto solo un richiamo telefonico al giocatore che si è subito scusato con società e compagni, per la società nerazzurra si è trattato solo di un’uscita a vuoto dovuta anche alla grande sensibilità del ragazzo e alla sua preoccupazione per la situazione, la faccenda è considerata chiusa prima ancora che potesse diventare un caso.