Caso Lookman-Gasperini, scossa Atalanta: la decisione dei Percassi

In casa Atalanta, all’indomani della sconfitta della Dea in Champions League per mano del Club Brugge con tanto di eliminazione, è scoppiato il caso Lookman-Gasperini.

CASO – Incredibile botta e risposta in casa Atalanta tra Ademola Lookman e Gian Piero Gasperini. Nella serata di ieri, l’Atalanta è uscita in malo modo dalla Champions League per mano del Club Brugge. La Dea, infatti, dopo aver perso 0-1 in Belgio, è capitolata al Gewiss Stadium addirittura 3-1. L’unico gol della squadra bergamasca è stato messo a referto proprio da Lookman, che ha sbagliato anche il rigore dell’ipotetico 2-3. Nel post partita, Gasperini, durante la conferenza stampa, ha criticato aspramente l’attaccante nigeriano etichettandolo come “il peggior rigorista mai visto”. Poche ore fa, è arrivata la risposta del pallone d’Oro africano.

Percassi a Zingonia per fare da paciere tra Lookman e Gasperini all’Atalanta

DECISIONE – Adesso si stanno muovendo i Percassi. Infatti, la dirigenza, riferisce anche Sky Sport, domani saranno a Zingonia per cercare di mediare tra i due e trovare una sorta di pace. L’obiettivo è quello di ricucire lo strappo, che però a fine anno probabilmente avverrà con Lookman destinato a lasciare Bergamo. L’Atalanta, fuori da tutte le coppe, adesso può dedicarsi anima e corpo sulla lotta per lo scudetto. I nerazzurri di Bergamo, infatti, sono a meno cinque dal Napoli capolista e a meno tre dall’Inter seconda.