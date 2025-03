Caso Lautaro Martinez, tifosi della Juventus dietro la denuncia FIGC!

La Procura federale della FIGC ha avviato un indagine contro Lautaro Martinez, per la presunta bestemmia al termine di Juventus-Inter, dopo una denuncia partita da un’associazione di tifosi bianconeri. Questa la notizia riportata da Calcio e Finanza.

LA RICOSTRUZIONE – Secondo quanto ricostruito da Calcio e Finanza, il fascicolo aperto dalla procura federale, basata sulla prova audio con l’espressione blasfema pronunciata da Lautaro Martinez al termine di Juventus-Inter, è partito su impulso di un’associazione di tifosi juventini. Sarebbero stati loro a consegnare delle prove video agli ispettori federali, dopo che il Giudice Sportivo non aveva preso alcun provvedimento nei confronti di Lautaro Martinez. La procura, una volta consegnate le prove, a quindi proseguito con il procedimento, per accertare la veridicità del video consegnato.

Lautaro Martinez nessuna squalifica: giusto così

SCELTA – L’Inter e Lautaro Martinez sono ora focalizzati alla importante gara di Napoli, ma si aspettano nei prossimi giorni la conclusione ufficiale delle indagini. Sia il club che il calciatore, per evitare la squalifica, potranno richiedere il patteggiamento, in modo da trasformare la possibile squalifica per un turno in un’ammenda. Il capitano nerazzurro, dopo aver negato le accuse al termine di Inter-Genoa, potrebbe in alternativa decidere di farsi ascoltare dal procuratore, ma in quel caso aumenterebbe poi possibilità di finire Tribunale federale nazionale, con il rischio di una giornata di stop, da scontare contro Monza o Atalanta.