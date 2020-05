Caso in Lega Serie A, l’Udinese minaccia l’autosospensione – CdS

Il “Corriere dello Sport” svela un particolare dell’assemblea della Lega Serie A. L’Udinese minaccia di ritirarsi dal campionato.

LETTERA MINACCIOSA – Ieri in assemblea di Lega è scoppiato un caso per una lettera firmata dal patron dell’Udinese Giampaolo Pozzo. In questa missiva il club minacciava l’autosospensione del personale sanitario e amministrativo. Una velata minaccia di ritirarsi dal campionato, una scelta dettata dalle condizioni imposte dal governo per la ripresa. Il documento non è andato giù al presidente di Lega Del Pino che ha chiesto le dimissioni dal consiglio di Lega di Campoccia, rappresentante dei friulani. “O ti dimetti tu o ti do la revoca io” ha tuonato. Critici anche Preziosi e Cellino. La posizione sarà analizzata oggi, e deriva dal fatto che il protocollo medico per la Serie A è il più rigido in Europa.