Caso Hakimi: l’Inter raccoglie elementi per una protesta alla UEFA – SM

Hakimi Inter

In casa Inter tiene banco il caso riguardante Hakimi. L’esterno marocchino, trovato positivo al Covid poche ore prima di Inter-Borussia Mönchengladbach, è risultato essere invece negativo e l’Inter valuta se presentare una protesta ufficiale alla UEFA

L’Inter ha ritrovato Hakimi dopo che l’esterno marocchino aveva dovuto saltare la sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach in seguito alla positività al Covid che però non è stata confermata dai tamponi di controllo. Si allunga il sospetto di un falso negativo e che l’assenza contro i tedeschi potesse essere evitata. Secondo “Sport Mediaset” l’Inter sta raccogliendo elementi per ricostruire cosa è esattamente successo e valutare se sussistono gli estremi per una protesta formale contro la UEFA per aver costretto il giocatore a saltare una partita in cui, molto probabilmente, avrebbe potuto giocare.