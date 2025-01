Caso ‘Doppia Curva’: nuove rivelazioni da Inzaghi e Calhanoglu – TS

Il caso “Doppia Curva”, come etichettato dalla Procura di Milano, continua a tenere banco. Arrivano nuovi estratti sulle dichiarazioni di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu. I due tesserati dell’Inter confermano i rapporti con gli ex capi ultras nerazzurri.

CASO – La Procura di Milano continua a lavorare sul caso “Doppia Curva“, che coinvolge i gruppi organizzati di Inter e Milan, esploso tra settembre e ottobre con l’arresto di tanti esponenti delle due curve. Gli inquirenti nelle scorse settimane hanno sentito le deposizioni dei tesserati: da Simone Inzaghi, Hakan Calhanoglu e Javier Zanetti per l’Inter a Davide Calabria per il Milan. Se dal punto di vista penale, ovviamente non rischiano nulla, diverso è il caso per la procura della FIGC. Il procuratore Chinè ha raccolto i documenti sul caso e presto deciderà sul caso. Pendono due rischi: l’articolo 4 (l’osservanza da parte di società, dirigenti, tecnici e atletici dei principi di lealtà, correttezza e probità) e quello 25 (divieto da parte dei tesserati di avere rapporti “con esponenti di gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società). Tuttosport ha riportato alcuni estratti delle deposizioni di Inzaghi e Calhanoglu rivelate nelle ultime ore dal Fatto Quotidiano.

Doppia Curva: Inzaghi e Calhanoglu, deposizioni con l’ex capo ultras Inter

DEPOSIZIONI – In merito agli estratti, Inzaghi e Calhanoglu confermano più il rapporto avuto soprattutto con Marco Ferdico, ex capo ultras dell’Inter. Entrando nello specifico, il tecnico interista ha confermato di aver conosciuto Ferdico dopo la Supercoppa di Riad nel 2023. Da lì, poi si arriva alla richiesta di Ferdico di avere più biglietti per la finale di Champions League. Quanto a Calhanoglu, lo stesso turco ha ribadito di aver incontrato Ferdico più volte tra cene e aperitivi, anche a discapito di quanto riferitogli dalla società Inter. Inoltre, conferma anche un concetto: ossia quello di avergli dato delle maglie solamente per beneficienza.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna