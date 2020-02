Caso Coronavirus, l’Inter rimborsa i biglietti del derby ai tifosi cinesi – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea un bel gesto dell’Inter. In vista della sfida col Milan la società ha deciso di rimborsare i tifosi cinesi impossibilitati a lasciare il paese.

VERSO IL TUTTO ESAURITO – Si va verso un San Siro da oltre 70mila spettatori anche per domenica sera, quando a Milano sarà di scena il derby. Potrebbe anche essere che per la terza volta in stagione all’Inter potranno mettere il cartello sold out fuori dai botteghini, ma questa volta alla festa che si scatenerà sugli spalti per lo spettacolo in campo non potranno partecipare i tifosi residenti in Cina che avevano acquistato i biglietti per venire in Italia a vedere la squadra.

QUESTIONE CINESE – Il coronavirus che sta mettendo in ginocchio il paese ha avuto anche delle conseguenze non trascurabili sul derby della Madonnina, insomma. E con i flussi aerei verso l’Italia bloccati che impediscono a chi aveva già acquistato un biglietto di lasciare il colosso asiatico e presentarsi a Milano per godersi una partita di calcio, l’Inter ha pensato bene di tutelare chi verrà danneggiato da questa situazione. Proprio per venire incontro alle esigenze dei tifosi cinesi, l’Inter ha istituito un canale dedicato per rimborsare i tagliandi, rimborso che ovviamente si applicherà solo ed esclusivamente ai tifosi residenti in Cina che non potranno viaggiare a causa dello stato di emergenza. Una concessione straordinaria (come del resto sono straordinarie le circostanze che la richiedono) alla politica societaria dell’Inter che, solitamente, prevede che i biglietti possano essere solamente trasferiti ad altra persona, senza però essere rimborsati.