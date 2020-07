Caso Brozovic, l’Inter non gradisce: conseguenze sul mercato? – SM

L’Inter non ha gradito la disavventura automobilistica di Marcelo Brozovic. Potrebbero esserci conseguenze sulla permanenza del centrocampista croato in nerazzurro

Quanto successo a Marcelo Brozovic nella notte tra venerdì e sabato, fatti resi noti nella mattinata di oggi, potrebbe avere delle conseguenze sul futuro del centrocampista croato all’Inter. Brozovic infatti si è visto ritirare la patente per essere passato col rosso e con un tasso alcolemico leggermente superiore ai limiti fissati per legge. Secondo “Sport Mediaset” la società nerazzurra è particolarmente irritata per quanto successo, per altro in un momento delicato come questo, e potrebbe fare considerazioni sul futuro. Brozovic non è considerato incedibile in quanto rientra tra i “sacrificabili” per la rivoluzione di Antonio Conte, potrebbe quindi essere offerto a Chelsea o Manchester United per arrivare a Kante o Pogba.