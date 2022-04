Casiraghi: «Inter rosa migliore, Inzaghi benissimo! Il Milan ha overperformato»

Casiraghi crede nel bis Scudetto dell’Inter, anche grazie al lavoro di Inzaghi sulla panchina nerazzurra. L’ex attaccante azzurro, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Memorial “Giampiero Galeazzi”, promuove la prima stagione a Milano dell’amico e collega ex Lazio

INTER MEGLIO ADESSO – Qualcosa in più in casa nerazzurra c’è secondo Pierluigi Casiraghi: «Quest’anno la Serie A è bella da vedere, perché c’è una lotta serrata di tre squadre che si contendono lo scudetto. Ed è bello che si arrivi, probabilmente, all’ultima giornata per vincerlo. Sulla carta la rosa migliore è quella dell’Inter, ma in un finale di questo genere può succedere di tutto. E anche la partita più semplice nasconde insidie. La condizione fisica sarà determinante adesso. In questo momento sembra che l’Inter sia quella un pochettino più brillante. Direi che Simone Inzaghi sta andando benissimo. Nella Lazio ha dimostrato di essere una allenatore che sa far giocare bene le sue squadre: è pragmatico, sa badare anche al sodo. E nel campionato italiano devi essere anche così. La squadra è cresciuta parecchio. L’Inter ha avuto difficoltà a inizio anno, ma dopo la vittoria di Torino ha svoltato. Il suo lavoro è stato ottimo al di là di quello che riuscirà a vincere dopo la Supercoppa Italiana. Meglio di così come primo anno penso sia davvero difficile! Il Milan è una squadra più giovane rispetto all’Inter, magari è più soggetta ad alti e bassi in stagione. E in stagione ha anche overperformato…». Questo il pensiero di Casiraghi sulla lotta Scudetto in Serie A.