Casini su idea Marotta: «Calciatori come artisti? Pro e contro! Juventus…»

Casini ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega andata in scena nel pomeriggio: il presidente della Lega Serie A risponde all’idea di Marotta, che ha parlato dell’inquadramento legislativo dei calciatori (vedi articolo). Poi una battuta sul caso Juventus. Di seguito le sue parole, riportate da Calcio e Finanza

PRO E CONTRO – Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, replica alle dichiarazioni di Giuseppe Marotta che per ridurre i costi ha proposto un diverso inquadramento giuridico dei calciatori: «Il tema è sicuramente da approfondire. Rispetto alla proposta, vanno considerati pro e contro. È coerente perché il fondo dei lavoratori dello spettacolo nasce da un ex fondo in cui confluivano anche gli sportivi. Il fondo lavoratori dello spettacolo ha problematiche non indifferenti, che non vedo facilmente applicabili, per esempio ai guadagni dei calciatori. Stiamo parlando di massimali che vanno ben oltre quelli dell’INPS per i lavoratori dello spettacolo. Sono problematiche non semplici, però il tema esiste: anche la nozione di lavoratore sportivo non corrisponde più a quella originale».

NO COMMENT – Casini sul caso Juventus preferisce dribblare e non commentare le indagini in corso: «Ho lo stesso pensiero della massima autorità sportiva, il presidente del Coni Giovanni Malagò. C’è un’indagine in corso, non commentiamo le indagini in corso».