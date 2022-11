Casini: «Serie A, calendario in anticipo apprezzato dalle società. Date fisse»

Nel tardo pomeriggio è uscito il calendario di anticipi e posticipi di Serie A dalla ventiduesima alla ventinovesima giornata (vedi articolo). Il presidente di Lega, Casini, commenta la pubblicazione con largo anticipo mostrandosi soddisfatto.

LA PROGRAMMAZIONE – Il commento del Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini: «Abbiamo pubblicato i blocchi con giornate e orari delle partite della Serie A TIM fino a Pasqua. La programmazione delle gare, che da quest’anno avviene con congruo anticipo, come in Premier League, è apprezzata dalle società, perché permette di pianificare al meglio l’attività sportiva e la vendita dei biglietti. E così i tifosi sanno per tempo le date in cui giocherà la propria squadra. Come detto a inizio stagione, il calendario delle partite è diffuso in sette finestre nel corso dell’anno, in date già stabilite (l’anno scorso ne abbiamo avute dodici; la Premier League ne ha dieci). Il 21 marzo renderemo noti gli incontri fino ad aprile. Ringrazio l’AD Luigi De Siervo, il nostro HCO Andrea Butti e tutta la struttura della Lega per il grande lavoro svolto».