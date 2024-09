Casini risponde a Commisso: «Serie A attenta alla sostenibilità». Inter pulita!

Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, ha risposto al Presidente della Fiorentina Rocco Commisso sul tema dei requisiti soddisfatti o meno da Inter e Milan per l’iscrizione alla Serie A.

IL CHIARIMENTO – Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, si è espresso al termine del vertice della Lega in merito alla polemica innescata dalle parole del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso su Inter e Milan. Al patron viola, che aveva sollevato dubbi in merito alla legittimità dell’iscrizione delle due compagini meneghine al campionato di Serie A, Casini ha risposto in questo modo a TMW: «Sono questioni che riguardano il controllore, la FIGC, non i controllati. Tengo a dire che è nei nostri documenti, anche grazie al contributo della Fiorentina col compianto Joe Barone e anche con gli attuali dirigenti c’è molta attenzione alla sostenibilità».

AGGIUNTA – Casini ha poi specificato come si sia arrivati alla situazione attuale, con dei presupposti molto chiari applicati in merito alle licenze. Nello specifico, il Presidente della Lega Serie A ha posto l’accento su questo aspetto in relazione al tema affrontato da Commisso negli ultimi giorni: «È stata la Lega Serie A che ha chiesto e ottenuto una equiparazione dei criteri UEFA per le licenze. Sotto questo aspetto la Lega Serie A è molto attenta».