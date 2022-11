Casini: «Riguardo agli stadi siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi»

Lorenzo Casini, attuale presidente della Lega Serie A, è il protagonista della nuova rubrica di DAZN “Buongiorno Presidente.” Il presidente ha affrontato il tema relativo agli stadi, e al ritardo dell’Italia rispetto agli altri paesi

IN RITARDO – Così Lorenzo Casini si esprime riguardo al tema stadi a “Buongiorno Presidente“, il nuovo format di DAZN che racconta ai tifosi italiani il dietro le quinte delle istituzioni, leghe e club sportivi, partendo dal punto di vista di chi le gestisce: i Presidenti. L’attuale presidente della Serie A ha affrontato il tema riguardo agli stadi, che negli ultimi giorni è molto attivo, soprattutto per quanto riguarda il futuro del Giuseppe Meazza.

Ecco le parole di Casini sulla questione stadi: «Stadi e infrastrutture sono la priorità più urgente per il calcio italiano. C’è un ritardo rispetto agli altri Paesi ed è quindi il tema su cui dovremo tutti concentrarci nei prossimi anni. Lo stadio dovrebbe secondo me con il tempo diventare un luogo vivo tutta la settimana. La Lega Serie A ha già lavorato a un piano per gli stadi chiedendo l’attivazione di una cabina di regia presso Palazzo Chigi. E, in particolare presso il Ministro dello Sport dove possano partecipare tutti i soggetti coinvolti, che sono tantissimi. Io spero che prima del 2032, anno dell’Europeo che l’Italia si è candidata a organizzare, si possano avere più stadi di proprietà. Ma un arco di 5 anni sarebbe ancora più auspicabile».