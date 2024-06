Casini: «Proprietà straniere in Serie A, un valore! Risultati europei»

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, fa il punto dal Festival della Serie A a Parma riguardo alle proprietà straniere nel nostro campionato, Inter compresa.

PROPRIETÀ STRANIERE – L’Inter è una delle tante squadre che, in Serie A, può vantare una proprietà straniera (statunitense, in questo caso), insieme a squadre come, per esempio, il Milan, ma anche le tre neopromosse della stagione appena conclusasi, ovvero Parma, Venezia e Como. Proprio di questo, a margine del Festival della Serie A, ha parlato il presidente di lega Lorenzo Casini.

Inter e non solo: il pensiero di Casini sulle proprietà straniere

INVESTIMENTI ESTERI – Lo stesso Casini è particolarmente soddisfatto da questo fatto e dall’avere investimenti esteri nel nostro campionato. Che possono aiutare tutti. Questo il suo pensiero a riguardo: «La Serie A vanta metà squadre di proprietà straniera e, per noi, è un valore. I risultati in Europa sono la cartina tornasole di uno stato di salute dal punto di vista sportivo e finanziario. Ogni vittoria in Europa poi restituisce vantaggi sotto tutto i profili per il nostro campionato». E, proprio tra i risultati ottimali raggiunti in Europa, non si può non ricordare la finale tra Inter e Manchester City andata in scena lo scorso anno a Istanbul, uno dei più grandi traguardi non solo per i nerazzurri, ma anche per il nostro campionato.