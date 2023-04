Casini: «Procedure lente per la creazione di nuovi stadi, chiesto aiuto al Governo!»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport si è detto soddisfatto per le squadre italiane impegnate in Europa, ma ha poi parlato anche del tema stadi e non solo.

TANTE PARTITE – Lorenzo Casini in collegamento radiofonico esprime la sua soddisfazione per le squadre italiane impegnate in Europa: «Il segnale più importante è la presenza delle squadre italiane nelle fasi finali delle competizioni europee. Siamo molto soddisfatti e crediamo che non sia un caso. Troppe partite e dunque troppi infortuni? PurtrOppo i dati mostrano che si gioca troppo, le riforme devono guardare complessivamente a tutto il calcio internazionale, non solo nazionale».

FATTORE STADI – Casini parla anche del tema degli stadi: «Il fattore stadi in Italia rappresenta il principale ritardo nello sport, per questo motivo abbiamo chiesto aiuto al Governo, anche perché la maggior parte degli stadi è di proprietà comunale. Le procedure per la creazione di nuovi impianti sono troppo lente e intervengono tante amministrazioni coinvolte».