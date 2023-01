Casini: «Plusvalenze tema serio, aspettiamo! Non un male a prescindere»

Casini, presidente della Lega Serie A, ha tenuto la conferenza stampa al termine dell’assemblea di questo pomeriggio. Sul tema delle plusvalenze, dopo i quindici punti di penalizzazione alla Juventus, rinvia il discorso.

IN ATTESA – Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, non eccede sulla questione legata alla Juventus: «Il tema delle plusvalenze è un tema serio, sul quale abbiamo parlato anche nei mesi scorsi. Basta guardare il report calcio per vedere quanto le plusvalenze siano cresciute negli anni. La plusvalenza in quanto tale non è un male, ci sono società che vivono in modo sano con queste. Il problema è quando si verifica un abuso, che va verificato con attenzione non solo in Italia ma in tutti i Paesi. Sulla vicenda ho apprezzato le parole del ministro Andrea Abodi, che ha detto che è importante capire. Aspettiamo tutti con ansia le motivazioni, commenti più approfonditi saranno fatti quando questa vicenda sarà chiusa».