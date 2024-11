Casini: «Mi ricandiderò? Scioglierò a breve le riserve!»

Lorenzo Casini, attuale Presidente della Lega Serie A, ha riferito che nei prossimi giorni scioglierà ogni riserva riguardo una sua possibile ricandidatura ai vertici del calcio italiano.

LE DICHIARAZIONI – Lorenzo Casini ha parlato in conferenza stampa a margine dell’assemblea della Lega Serie A, di cui è Presidente. A proposito della propria possibile ricandidatura, il giurista ha parlato in questi termini: «Scioglierò la riserva nei prossimi giorni. Gravina? Si è parlato della presidenza federale, c’è stato anche un certo consenso. È importante che la Serie A individui quali sono le priorità del prossimo quadriennio. Temi su cui, in federazione, dovrà concentrarsi il prossimo presidente».

Casini chiude, per il momento, il discorso relativo al ricorso

IL PENSIERO – Casini ha poi proseguito pronunciandosi sulle ultime novità relative agli emendamenti allo Statuto federale e l’atteggiamento assunto dalla Lega sul punto. Questo il suo commento in merito al ricorso sul regolamento dell’assemblea statutaria: «Rispetto ad altre vicende, si è dato atto che lo statuto è stato approvato dal Coni, che nell’udienza relativa al ricorso sul regolamento dell’assemblea statutaria, la Lega aveva presentato un’istanza di rinvio per non trattarla, visto che il termine per impugnare eventualmente lo statuto non era scaduto e il tribunale, in maniera poco comprensibile, non ha accolto l’istanza di rinvio. È stato abbastanza anomalo, ma al momento la consideriamo una vicenda chiusa. In questo percorso, molto faticoso e portato avanti per mesi, lo strumento del ricorso è servito anche a fini negoziali».