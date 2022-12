Casini: «Juventus, nuova Calciopoli? Timore non c’è ma bisogna capire»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato della vicenda riguardante i conti della Juventus e dell’ipotesi che possa trattarsi di una nuova Calciopoli.

TIMORE – Sul caso Juventus, dopo le parole di avvocato ed esperto di diritto sportivo Mattia Grassani (vedi articolo), arrivano quelle da parte di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, a margine della presentazione del codice di “Giustizia Sportiva e Ordinamento statale” dell’avvocato Viglione al Coni. «Sulla Juventus come Lega non commentiamo – si legge su CalcioeFinanza.it –. Ci sono indagini in corso e aspettiamo. Se temo una nuova Calciopoli? Bisognerebbe capire prima, quando le indagini saranno chiuse e se si svolgeranno dei processi, cosa è successo. Al momento è molto difficile commentare, adesso questo timore non c’è ma è chiaro che bisogna capire».