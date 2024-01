Casini: «Il Governo favorisca gli stadi di proprietà! La Supercoppa un’occasione»

Lorenzo Casini si sofferma su alcuni argomenti legati al mondo Inter. Di seguito le parole del Presidente della Lega Serie A sugli stadi e sulla Supercoppa Italiana, oltre che sul calendario della prossima stagione.

STADIO – Lorenzo Casini si espresso nel corso di un’intervista trasmessa da Rai Radio 1 su vari temi, a cui l’Inter è interessata: «Gli stadi restano la priorità per il calcio italiano, dove l’Italia ha perso maggiormente. Bisogna correre e che il Governo ci dia una mano. Non tanto con un sostegno economico-finanziario, perché gli investitori si possono trovare e ci sono. Quanto per snellire le procedure e valutare scelte importanti dal punto di vista della gestione. Per esempio favorendo anche gli stadi proprietà».

SUPERCOPPA – Casini, poi, ha detto la sua anche sul nuovo format della Supercoppa Italia, in cui l’Inter giocherà il 19 gennaio per la semifinale: «La Supercoppa è una competizione nata ormai alla fine degli anni ’80, ma già nei primi ’90 si scelse di giocarla all’estero. In questi anni la Supercoppa è andata negli Stati Uniti, in Cina, in Medio Oriente diverse volte. L’accordo con l’Arabia Saudita c’è ormai da diversi anni, la Serie A è stata la prima ad andarci, prima ancora della Liga spagnola. Per quanto riguarda il format, è chiaro che è un esperimento, con diverse squadre italiane coinvolte. È un’occasione anche per valorizzare il calcio italiano in un paese che da qui al 2034, quando si terranno i Mondiali in Arabia Saudita, ha messo investimenti molto molto importanti. Quindi da questo punto di vista è sicuramente un’opportunità che va colta con ambizione».