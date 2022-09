Casini: «Demolizione Meazza? Scelta di Comune, Inter e Milan con un ‘ma’»

Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto in collegamento con la trasmissione Radio Anch’Io Sport, su Rai Radio 1. A una domanda sul futuro del Meazza, dopo le nuove discussioni degli ultimi giorni, ha promosso la volontà di Inter e Milan di demolirlo per fare spazio a un nuovo stadio.

PERCHÉ DEMOLIRLO? – Negli ultimi giorni si è parlato di nuovo di buttare giù il Meazza. Sullo stadio di San Siro si esprime Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A: «È una domanda che coinvolge la mia storia al Ministero della Cultura, che si è pronunciato dicendo che la verifica dell’interesse culturale ha dato esito negativo quindi può essere abbattuto. Credo che gli stadi, al di là del loro valore artistico e culturale, sono quasi delle industrie per gli standard che devono rispettare. Il rischio poi di avere un approccio troppo conservativo è di penalizzare troppo le generazioni future. Se la scelta fatta dall’amministrazione comunale e dalle società è quella della demolizione non vedo perché non essere favorevole all’iniziativa. Purché Milan e Inter siano dotate di uno stadio all’altezza dei risultati che li attendono».