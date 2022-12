I casi da risolvere: Inter le scadenze diventano una questione

L’inizio del calciomercato è sempre più vicino e in Serie A sono diverse le squadre con delle questioni da risolvere. Secondo Sky Sport l’Inter ha sicuramente un problema con le scadenze dei suoi giocatori.

SCADENZE – Le scadenze sono la questione principale in casa Inter. La lista dei giocatori il cui contratto si avvicina alla fine sono diversi. Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio hanno un ruolo importante all’interno dello spogliatoio. Lo stesso Stefan De Vrij che ha diversi ammiratori che stanno seguendo la sua situazione (vedi articolo). Da non dimenticare poi Edin Dzeko he gode della massima fiducia del club e dello staff tecnico.

SKRINIAR – Ovviamente tra i giocatori i scadenza c’è anche Milan Skriniar. La scorsa estate l’Inter è riuscita a resistere agli assalti del PSG e da allora, sta cercando di rinnovare il contratto dello slovacco. La società nerazzurra ha proposto un rinnovo da 6 milioni all’anno, come riporta Sky Sport. Tetto massimo che il club può permettersi al momento. Si attende, magari a gennaio, una risposta.

PARTENZE – Infine rimangono le questioni legate a Roberto Gagliardini e Robin Gosens. I due davanti a un’offerta all’altezza per la società, potrebbero partire. Anche il contratto del centrocampista italiano scadrà a giugno. Rimane comunque possibile un interessamento da parte di alcuni club di Serie A già a gennaio. Situazione diversa per il tedesco che sta cercando di convincere Simone Inzaghi.