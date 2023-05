Casarin: «Vlahovic? Gravina farà come con Lukaku! Ma problema resta»

Paolo Casarin, ex arbitro italiano, su Rai Radio 1 ha espresso la sua opinione riguardo gli insulti razzisti rivolti a Dusan Vlahovic in Atalanta-Juventus, facendo riferimento a Romelu Lukaku.

COME CON LUKAKU – Paolo Casarin ha parlato così riguardo gli insulti razzisti rivolti a Vlahovic: «Insulti razzisti a Vlahovic? Giusto intervenire per sospendere la partita. Io credo che Gabriele Gravina farà come con Lukaku, però il problema non è risolto! Non capisco l’attacco a Gasperini. Anche lui è oggetto di offese, succede sistematicamente in alcuni cambi. Per questo lui dice: “quantifichiamo questa cosa, quando è seria sospensione della partita”».