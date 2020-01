Casarin: “VAR? Anni per migliorarlo, una bugia! La tecnologia perfetta…”

Condividi questo articolo

Paolo Casarin, ex arbitro, nel corso di una lunga intervista rilasciata al “Corriere dello Sport” ha detto la sua riguardo la situazione legata al VAR e alla “nuova” regola legata al fuorigioco e alla tolleranza di qualche centimetro.

RITORNO AL PASSATO – Paolo Casarin dice la sua riguardo il ritorno al passato per quanto riguarda la tolleranza sul fuorigioco e di come sia cambiata la regola: «Si sono accorti che calcolare il fuorigioco sulla posizione attaccante-difensore non è sufficiente. Bisogna sapere con esattezza quando è partito il lancio o il passaggio. Esiste una straordinaria e inutile precisione nella parte finale dell’azione, mentre c’è il buio più assoluto sulla situazione di partenza. Sbagliare frame vuol dire sbagliare la valutazione anche di 15-20 centimetri. Oggi è come se dicessimo: facciamo una gara sui 100 metri però misuriamo solo il tempo degli atleti al traguardo, senza controllare se la partenza è corretta. Assurdo. Hanno voluto fare i super precisi senza avere lo strumento giusto. E poi c’è un altro tema centrale. Con la vecchia valutazione del fuorigioco si favoriva l’attaccante, che poteva essere avanti di qualche centimetro ma non superare la figura del difensore. Con questa storia del 3D si sceglie, invece, di dar ragione sempre alle difese, tanto è vero che sono stati annullati decine di gol in più. In un momento in cui il calcio progredisce verso il gioco offensivo, e in cui tutte le regole sono finalizzate a migliorare lo spettacolo, è stato un ragionamento contro senso».

TECNOLOGIA PERFETTA – Casarin continua parlando della tecnologia perfetta, e di una bugia riguardo al VAR, che a detta sua, che ci hanno fatto credere: «Tecnologia perfetta? L’occhio di falco lo è. La valutazione sul gol-no gol viene fatta dalla macchina: è un dato oggettivo se il pallone supera la linea oppure no. Sul fuorigioco un essere umano sceglie il frame di partenza e poi la tecnologia si accorge se c’è un’unghia in offside. Il Var è in possesso del 15% delle Federazioni affiliate alla FIFA. Ci vogliono anni per migliorarlo, è stata una bugia farci credere che siamo alla fine dell’esperimento. Secondo lei si sono accontentati o volevano venderlo come un prodotto perfetto?».

TOCCO DI MANO – «Oggi si parla dell’uomo vitruviano per capire come il difensore può tenere le braccia in area. Questa roba finirà prima o poi in qualche libro di barzellette. L’involontarietà è la base del gioco. Il rigore di Cagliari-Brescia alla 1ª giornata, con il difensore girato di spalle e il pallone che gli finisce sul braccio, è il simbolo di questa assurdità».