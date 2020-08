Casarin: “Inter, sfogo di Conte non chiaro. Problema con Marotta”

Paolo Casarin, ex direttore di gara e oggi opinionista, ha commentato il duro sfogo di Antonio Conte, post Atalanta-Inter, durante il programma televisivo “La Domenica Sportiva”

SCOLLAMENTO – Antonio Conte sì, Antonio Conte no: questo è il dilemma. Tra tecnico e società Inter c’è una frattura profonda e non da oggi. Paolo Casarin, ex arbitro e opinionista “Rai” ha provato a calarsi nella polveriera nerazzurra commentando l’accaduto: «Cosa farei con Antonio Conte se fossi un dirigente dell’Inter? Io lo chiamerei, per sapere cosa voleva dire. Non si capisce molto da quello che ha detto: forse non gli va bene la società, forse non gli piace che il presidente viva in Cina. Lui ha bisogno, da quello che conosco, di avere un contatto sempre. Il vero problema è che lui, con Giuseppe Marotta, ha avuto qualche cosa di recente, o addirittura in questi giorni. Bisogna stare attenti».