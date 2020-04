Casarin: “Il calcio non un’isola di privilegio! Serie A? Anche le coppe…”

Paolo Casarin, ex arbitro italiano oggi opinionista a “Radio Anch’io Sport”, sulle frequenze dell’emittente radiofonica ha detto la sua riguardo la possibile ripresa del campionato di Serie A.

RIPRESA SERIE A – Paolo Casarin, ex arbitro italiano, parla della possibile ripresa del campionato di Serie A: «Ripresa? Una decisione veramente importante che non può trascurare la parte medica. Siamo sotto pressione dell’Europa, anche la UEFA vorrebbe finire le coppe. Le parti finali delle coppe dove le mettiamo? Io spero che si possa giocare solo se staremo tutti bene, altrimenti finiremo per parlare di un’isola per certi versi privilegiata che ha a disposizione tutto il sistema sanitario per controllare ma qua ci sono milioni di persone che non hanno fatto i tamponi, il calcio deve restare popolare, deve continuare ad amare il calcio e non vederla come un’isola di privilegio».