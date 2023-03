Casarin: «Ex giocatori in VAR room? Irrealizzabile! Da verificare…»

La visione dell’ex arbitro Paolo Casarin resta poco propenso al rinnovo, con la proposta di inserire ex giocatori in sala VAR insieme agli arbitri, come già avviene in Bundesliga. Ne ha parlato in un suo intervento a Rai Radio 1.

NO AL CAMBIAMENTO – Casarin è contrario alla presenza di ex giocatori in sala VAR insieme ad altri arbitri: «Alcuni ex calciatori potrebbero inserirsi nel mondo arbitrale per verificare i falli in sala VAR, questo mi sembra irrealizzabile. I giocatori dicono che sanno scegliere i falli meglio degli arbitri, ma restano cose da verificare».