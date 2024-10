Casarin critico: «Serie A, così il VAR non serve! Arbitro non più figura sicura»

Casarin, noto ex arbitro italiano, nel corso di un suo intervento a Rai Radio 1 è tornato a parlare dell’utilizzo del VAR dagli arbitri di Serie A, facendo riferimento ai casi dubbi dell’ottava giornata.

L’USO DEL VAR – Paolo Casarin contro i suoi – ormai ex – colleghi di Serie A. Fin troppi gli errori commessi dagli arbitri: «Faccio fatica a criticare gli arbitri perché ho fatto l’arbitro, però adesso qualcosa deve succedere. Serve intervenire subito, altrimenti il VAR non serve! C’è una drammatica situazione attraverso la televisione, sembra che sia qualcosa di scientifico. Il calcio è una cosa semplice: vedi e avverti l’arbitro, non è possibile sospendere la partita per tanti minuti! Non è misterioso il gioco del calcio, è semplice. L’arbitro deve essere ancora una figura sicura, tranquilla in campo. Eventualmente deve pensare al VAR, non che è tranquillo perché sa che è coperto dal VAR, senza scaricare sugli altri».

Serie A, errori in campo e al VAR! Gli episodi dell’ottava giornata

MALE – L’ottava giornata di Serie A 2023-2024 è stata caratterizzata da diversi episodi controversi dal punto di vista arbitrale, con alcune decisioni che hanno sollevato critiche e acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. L’errore commesso da Davide Massa in Roma-Inter non è solo un episodio isolato, ma la punta dell’iceberg di una gestione arbitrale preoccupante in Serie A. L’intervento di Bryan Cristante su Marcus Thuram, chiaramente falloso e da sanzionare con nu cartellino rosso, è stato ignorato in maniera clamorosa. In generale, la gestione arbitrale di questa giornata ha riacceso le polemiche già emerse nelle giornate precedenti, con richieste sempre più forti per una maggiore trasparenza e coerenza nell’uso del VAR.