Casale, il Bologna comunica l’infortunio a -5 dall’Inter! A parte altri 3

Infortunio per Casale in vista di Bologna-Inter. Il club emiliano ha aggiornato anche sulle condizioni di altre giocatori infortunati.

INFORTUNATI – Il Bologna si è allenato oggi in vista della prossima partita di campionato contro l’Inter. Il club felsineo, oltre ad aggiornare sulla condizione fisica di Calabria, Ferguson e Skorupski, ha aggiornato anche su Nicolò Casale. Ecco il comunicato ufficiale: “Sono ripresi oggi gli allenamenti della squadra in preparazione a Bologna-Inter: i rossoblù hanno svolto attivazione atletica ed esercitazioni tecniche. Seduta differenziata per Davide Calabria, terapie per Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson. Gli esami cui è stato sottoposto Nicolò Casale hanno evidenziato una sublussazione acromion-claveare della spalla sinistra: le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno”.

Bologna-Inter a Pasqua: Italiano rischia di non averne quattro. Non solo Casale

LA SFIDA – Bologna-Inter sarà in programma il giorno di Pasqua alle 18. Ed è un match di assoluta importanza, visto che ieri il Napoli ha vinto contro l’Empoli riportandosi a meno tre dall’Inter. I nerazzurri sono chiamati ad una grande partita. La squadra di Vincenzo Italiano è probabilmente l’ostacolo più pericoloso nelle successive sei partite. Dal canto suo, il Bologna va a caccia di punti importanti per un’altra storica qualificazione in Champions League. Tutti e quattro: Calabria, Casale, Ferguson e Skoruspki rischiano fortemente di non esserci.