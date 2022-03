Casale: «Bastoni simile a me, una differenza nel modo di giocare»

Nicolò Casale, difensore del Verona, ha parlato ai microfoni di TMW Radio commentando il paragone con Alessandro Bastoni dell’Inter.

PARAGONE – Il difensore classe ’98 del Verona, Nicolò Casale, ha commentato in questo modo il paragone con Alessandro Bastoni dell’Inter: «È il primo anno che gioco in questo modo, gli anni passati con Dionisi lo facevo diversamente. Questo modo di giocare mi ha completato come giocatore. Il paragone ci sta, lui ha un ruolo simile, lui ha molta qualità ed è mancino. La differenza è che giocando a sinistra può fare molte più giocate, mentre io a destra sono più limitato».