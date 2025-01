Casadei, telenovela finita: firme col Torino! Cifre importanti – Sky

L’ex Inter Casadei ritorna ufficialmente in Italia e per la prima volta giocherà in Serie A. Il ragazzo è del Torino, che in serata lo ha fatto firmare. Le cifre tra granata e Chelsea.

ARRIVO – Cesare Casadei ritorna ufficialmente in Italia e per la prima volta potrà giocare in Serie A. Il centrocampista del 2003, ex Inter, è stato acquistato dal Torino. Il ragazzo, infatti, si trova già in citta e ha svolto le visite mediche. Inoltre, Urbano Cairo gli ha fatto già firmare il nuovo contratto. Per l’ufficialità mancano solamente le ultime pratiche burocratiche che si stanno risolvendo con Londra. Casadei, che l’Inter cedette due anni fa al Chelsea per circa venti milioni di euro, per la prima volta in carriera potrà giocare nel massimo campionato italiano. Mai, infatti, ha calcato i campi della Serie A ma solamente quelli della Primavera.

L’ex Inter Casadei dal Chelsea al Torino: cifre pesanti

CIFRE – L’investimento del Torino è molto importante per Casadei. Infatti, come riferisce Gianluca Di Marzio, in collegamento da Val di Sole per Calciomercato – L’Originale, il Torino sborserà 13 milioni di euro più due di bonus con il Chelsea che manterrà anche il 20% sull’eventuale futura rivendita del giocatore. Rinforzo importante per Paolo Vanoli, che adesso potrà contare su un centrocampo tanto giovane quanto interessante come quello formato da Samuele Ricci e dallo stesso Casadei.