Casadei sul post Inter: «Questione di opportunità. L’Inghilterra mi ha cambiato!»

Prima convocazione nell’Italia per Cesare Casadei. L’attuale centrocampista del Torino racconta l’emozione in conferenza stampa, parlando anche degli anni che hanno succeduto la sua cessione dall’Inter.

LA CONVOCAZIONE – Cesare Casadei, intervenuto in conferenza stampa al fianco di Matteo Ruggeri nel primo giorno di ritiro dell’Italia, dichiara: «Sta arrivando tutto molto in fretta. Io cerco solo di restare concentrato sul presente, fare quello che posso e lavorare giorno per giorno. Ricevere i complimenti da parte del CT fanno sempre piacere ed è una sorta di motivazione in più per continuare a lavorare. Essere convocato per la prima volta è motivo di orgoglio per me e sono molto contento».

DUE ANNI D’ESPERIENZA – Cesare Casadei, arrivato da circa un mese a Torino, prosegue spiegando il suo percorso di crescita dopo l’addio all’Inter: «I due anni in Inghilterra dopo aver lasciato l’Inter? Un’esperienza che mi ha dato tanto, ovviamente ognuno deve percorre la strada più giusta. Come mi ha cambiato l’esperienza all’estero? Questi due anni in Inghilterra mi hanno dato tanto, ne sono uscito come persona e calciatore diverso. Ringrazio le persone che mi hanno aiutato in questi due anni e sono orgoglioso del percorso che ho fatto».

LE DIFFERENZE – L’ex Inter Casadei conclude, sempre guardando al suo recente passato: «Differenze sul piano tecnico? È un calcio diverso. Il calcio inglese e quello italiano sono differenti. Da un punto di vista tecnico una delle differenze è quella dell’intensità. Anche la Serie A però è un campionato molto intenso e competitivo. In Inghilterra occhio più attento per i giovani? Io posso parlare della mia esperienza personale. In Inghilterra ho fatto varie esperienze, ho girato vai club in prestito e non. Non mi sento di parlare generalmente di Italia e Inghilterra, è semplicemente una questione di opportunità. Non ho notato tutta questa differenza tra i due paese».