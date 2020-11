Carvajal: “Real Madrid-Inter partita combattuta. Sono vicino al rientro”

Real Madrid

Daniel Carvajal è alle prese con un brutto infortunio al legamento laterale interno del ginocchio destro, che lo ha tenuto ai box in occasione del match di Champions League Real Madrid-Inter. In un’intervista rilasciata al quotidiano Marca, Carvajal ha confermato la volontà di tornare a disposizione dopo la sosta. Inter-Real Madrid è in programma mercoledì 25 novembre a San Siro

RIENTRO VICINO – Daniel Carvajal è stato uno dei grandi assenti di Real Madrid-Inter. Il terzino spagnolo, alle prese con un brutto infortunio al legamento laterale interno del ginocchio destro, ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, in un’intervista rilasciata a Marca: “Sto molto meglio, il mio legamento interno aveva subito danni importanti. Il tempo stimato per il recupero era di dieci settimane. Questo venerdì saranno sei settimane dalla data dell’infortunio. Sto abbastanza bene, tocco anche la palla. Sto aumentando via via l’intensità e spero di poter essere disponibile dopo la pausa delle nazionali“.

STAGIONE COMPLESSA – Sul rendimento altalenante del Real Madrid, in questo periodo, Carvajal si è espresso così: “Chi è qui da qualche anno ci si abitua. Si può battere l’Inter, in una partita molto combattuta, e perdere contro il Valencia, contro un buon rivale, fuori casa. Non abbiamo avuto la nostra giornata migliore, ma non puoi vincere tutte le partite. Non è facile giocare ogni tre giorni“.

Fonte: Marca -José Félix Diaz