Carrozzieri: «Simpatizzo Inter. Lukaku duro colpo, ma Dzeko può far bene»

Carrozzieri, ex difensore dell’Atalanta, ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi. Lo ha fatto intervenendo a Tutto Mercato Web Radio sottolineando come i nerazzurri siano partiti bene in questo avvio di Serie A

BUONA PARTENZA – Moris Carrozzieri promuove i campioni d’Italia: «Io simpatizzo per l’Inter, ma non sono un tifoso accanito. Perdere Lukaku è stato un duro colpo, ma anche Dzeko può fare bene. La Roma sta facendo molto bene, così come Napoli e Inter. Ma non sottovalutiamo la Juventus che alla lunga recupererà gli otto punti di distacco».