Carro (Ad Bayer Leverkusen): “Europa League? Grande rispetto per l’Inter”

Si è svolto quest’oggi il sorteggio riguardante le coppe europee che si svolgeranno ad agosto. Se dovesse passare contro il Getafe, l’Inter incontrerà la vincente tra Bayer Leverkusen e il Rangers (qui il tabellone). Fernando Carro, Ad dei tedeschi, ha parlato dei prossimi avversari in Europa League

UN OCCHIO ALL’EUROPA – Ecco le dichiarazioni di Carro, Ad del Bayer Leverkusen, riportate da Azonline: «Prima di tutto dobbiamo fare il nostro compito contro il Rangers e superare gli Ottavi di Finale di Europa League. Se riusciremo a farlo, ci saranno altre due vittorie da portare a termine prima della finale. Vogliamo arrivarci. Ma abbiamo anche un grande rispetto per squadre come l’Inter e il Getafe. Dovremo offrire costantemente il nostro massimo livello in questo torneo per raggiungere i nostri obiettivi».