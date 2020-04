Carrera: “Ottimo lavoro Conte all’Inter! Juventus? Purtroppo noi tecnici…”

Carrera – allenatore dell’AEK Atene -, intervistato dal portale “Football News 24”, spende parole positive per l’amico Conte, di cui è stato collaboratore tecnico ai tempi della Juventus. Il passaggio all’Inter non solo va capito, ma anche apprezzato per quanto fatto finora

CONTE OTTIMO – Partendo dall’ormai storica polemica sul “passaggio sportivo” da Torino a Milano o viceversa, Massimo Carrera prova a smorzare i toni: «Purtroppo il nostro lavoro ci porta anche di fronte a queste situazioni. Antonio Conte non è l’unico che ha cambiato squadra passando dalla Juventus all’Inter, ci sarebbero tanti esempi. Noi siamo allenatori professionisti, abbiamo rispetto per tutte le squadre e andiamo a lavorare dove ci vogliono. Conte sta facendo un ottimo lavoro, costruendo una squadra per lottare ad alti livelli. È vicino alla prima posizione (in Serie A, ndr), è ancora in Europa League e Coppa Italia, quindi il mio giudizio è assolutamente positivo. Sta facendo un grandissimo lavoro. Se ci dovessero essere le condizioni adatte, anche non rispettando le date di sempre, sarebbe bello e opportuno portare a termine quanto iniziato. La Juventus è a favorita per vincere il campionato e una delle favorite per vincere la Champions League, anche se poi per quest’ultima c’è bisogno di diversi fattori, tra cui anche un po’ di fortuna». Questo il pensiero di Carrera sulla stagione dell’Inter di Conte come competitor della “sua” Juventus.

Fonte: Football News 24 – Giacomo Polli