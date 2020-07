Carrera: “Conte, rimonta nel DNA. Scudetto? Dipende da Juventus-Lazio”

Massimo Carrera, ex collaboratore tecnico di Antonio Conte alla Juventus e ora allenatore dell’AEK Atene, ha parlato ai microfoni di TMW Radio delle possibilità del tecnico nerazzurro di compiere una clamorosa rimonta con l’Inter nei confronti della Juventus.

RIMONTA – Massimo Carrera nella sua carriera ha avuto la possibilità di lavorare in panchina al fianco di Antonio Conte, ai tempi della Juventus. E proprio lui che conosce così bene il modo di lavorare del tecnico nerazzurro, non ha escluso le possibilità per l’Inter di compiere una clamorosa rimonta ai danni dei bianconeri: «Penso che sia soddisfatto dal lavoro che sta facendo, è a pochi punti dalla Juventus diversamente dagli ultimi anni in cui il divario di punti era molto più ampio. Per lo scudetto molto dipende da come andrà Juventus-Lazio. La rimonta è nel DNA di Conte, quando eravamo in bianconero avevamo sette punti dal Milan e li abbiamo recuperati».

Fonte: TMW Radio