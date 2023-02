Carrera: «Conte in Serie A? Lui uno dei migliori. Ritorno alla Juventus…»

Massimo Carrera in una lunga intervista a Fabio Riva concessa questa mattina su Tuttosport ha parlato dell’amico Antonio Conte e del possibile ritorno in Serie A.

RITORNO – Carrera, amico ed ex collaboratore di Antonio Conte, parla del possibile ritorno in Serie A e non solo: «Io lo vedo bene ovunque. Antonio Conte è uno dei migliori in circolazione e può fare bene da per tutto. Chiunque lo prenda, fa la miglior scelta possibile. E comunque, Italia o estero, io sono contento se lui è sereno: gli voglio bene come a un fratello. Tornare alla Juventus? Eh, non so, dovete chiederlo a lui…».

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva