Carraro: “Scudetto 2006 all’Inter fu errore! Ma Guido Rossi fece bene a…”

Intervistato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb.com”, Franco Carraro, ex presidente della Figc, ha parlato dell’ipotesi di assegnazione dello scudetto riferendosi anche a quello dell’Inter nel 2006

IPOTESI – Queste le parole di Franco Carraro, ex presidente della Figc, partendo dalla possibile assegnazione dello scudetto alla Juventus, attuale prima in classifica, in caso di mancata ripartenza per via dell’emergenza Coronavirus. «Faccio una premessa: rispondo a domande da decenni, ma non ho mai risposto sulle ipotesi. Sono tante e si perde tempo. Se si arriverà a questa situazione la federazione prenderà la decisione giusta, si farà dare pareri tecnici, guarderà i precedenti. Va anche tenuto presente un dato di fatto, e ripeto una cosa che ho già detto in altre occasioni».

SCUDETTO 2006 – Carraro passa poi al precedente dello scudetto 2006 all’Inter dopo lo scandalo Calciopoli. «Esatto. L’assegnazione dello scudetto è una cosa. Classificare le squadre per i piazzamenti in Champions, in Europa League, per le retrocessioni è un’altra. Queste sono decisioni che non puoi non prendere, mentre assegnare lo scudetto non è obbligatorio. E lo dico col massimo rispetto per chi deciderà, è una questione tecnica. Devi dire all’UEFA chi disputerà le coppe e devi decidere chi retrocede: sono cose fondamentali in funzione del campionato 2020-2021. Io ho detto, già in passato, che secondo il mio punto di vista il commissario della Federcalcio nel 2006, Guido Rossi, fece benissimo a indicare l’Inter come prima squadra. Erano arrivate sentenze in tempi molto rapidi, anche alcune che poi si sono dimostrate approssimative. E lui fece benissimo a iscrivere le squadre alla Champions League, a dare sanzioni che peraltro furono oggetto di un patteggiamento con le società. Viceversa, ho sempre detto che l’assegnazione dello scudetto all’Inter fu un errore, proprio perché sono due cose diverse».

