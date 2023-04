Carragher stronca Inter e Milan: «No chance col Manchester City!»

Carragher certo che il Manchester City non avrebbe alcun problema contro una tra Inter o Milan in finale di Champions League

CERTO − Jamie Carragher non dà alcuna chance alle due milanesi in Champions League. Le sue parole a Overlap: «In Champions League, credo le italiane non avrebbero alcuna chance in un’eventuale finale. Non credo assolutamente che per il Manchester City ci sarebbero problemi contro una fra Inter o Milan. Tutto dipende dalle gare contro il Real Madrid. Penso che il Manchester City abbia una squadra migliore, ma sappiamo cos’è il Real in questa competizione».