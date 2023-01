Carnevali: «Skriniar? Inter ha fatto una scelta giusta! Ci sono situazioni…»

Skriniar non si è ancora trasferito al PSG e andrà via a zero a giugno, con l’Inter che non ci guadagnerà nulla. Secondo Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, intervenuto a Sportitalia, si tratta di un problema comune. Poi approva la scelta del club nerazzurro

SCELTA – Milan Skriniar andrà via a parametro zero a giugno, ma secondo Giovanni Carnevali l’ultima scelta dell’Inter è quella giusta: «Troppi giocatori vanno via a zero? È un problema non soltanto di questo mercato, bisogna fare attenzione perché ci sono situazioni in cui sei costretto a prendere decisioni. Noi avevamo un problema simile con Traoré, poi sono scelte, non devi arrivare all’ultimo. Come si gestisce la situazione Skriniar? Ogni società ha i suoi problemi, ogni squadra ha un giocatore infelice in periodo di calciomercato però alla fine da domani si ricomincerà. Skriniar rimane all’Inter ed è una scelta giusta che ha fatto la società, sono convinto di questo».