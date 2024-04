Carnevali a un mese da Sassuolo-Inter: «Calendario difficile? Per tutti! Incavolati con l’arbitro»

Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, parla al posto di Ballardini dopo il pareggio per 2-2 contro la Salernitana arrivato al 91′. Al dirigente neroverde viene fatto notare durante A Tutto Campo su Rai 2 che, nelle ultime sette partite rimanenti, dovrà anche affrontare l’Inter (e non solo).

RISCHIO RETROCESSIONE – Il Sassuolo, avanti di due gol all’intervallo, si fa riprendere sul 2-2 al 91′ dalla Salernitana ultima in classifica. E resta sempre in zona retrocessione. Giovanni Carnevali è furioso per l’episodio del pareggio, nato da una spallata di Lorenzo Pirola a Grégoire Defrel non segnalata: «Noi come Sassuolo non siamo mai stati abituati a lamentarci nei confronti del sistema arbitrale. Anzi, abbiamo sempre cercato di appoggiare. Ma una partita come quella di stasera era determinante: ci sono sitauzioni in cui rimaniamo incavolati. Credo che il fallo su Defrel sia indiscutibile e clamoroso: una decisione completamente sbagliata da parte dell’arbitro».

IN BILICO – Carnevali risponde a una domanda sul calendario del Sassuolo: «Milan, Fiorentina, Inter e Lazio nelle ultime per evitare la retrocessione? Non l’avremmo mai immaginato. È un campionato difficile la Serie A: ogni anno ci possono essere squadre che magari nessuno pensa che possano trovarsi in situazioni così complicate e così difficili, quest’anno ci siamo noi e speriamo di venirne fuori. Ci sono ancora parecchie partite e io sono ancora fiducioso: vedo che la squadra si sta riprendendo. Basti pensare ad alcuni giocatori come Armand Laurienté, che stasera ha fatto gol e gli mancava da un po’ di tempo. Abbiamo possibilità anche se ci sono partite difficili, ma come per chiunque. Lavoriamo e cercheremo di dare del nostro meglio, sapendo le difficoltà che ci sono».