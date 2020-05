Carnevali: “Protocollo troppo rigido! Serie A? Un dramma se non riparte”

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, nel corso di una lunga intervista al “Corriere dello Sport” dice la sua riguardo il protocollo – a detta sua troppo rigido -, e la possibilità che il calcio in Italia possa morire a causa del fallimento di diverse squadre e dunque la mancata ripresa del campionato di Serie A.

SERIE A MUORE – Giovanni Carnevali dice la sua riguardo il protocollo, ritenuto troppo rigido: «Il ritiro non è un problema, ma deve essere rivisitato perché contiene disposizioni troppo rigide ed esasperate. Se vogliamo far morire il calcio siamo sulla strada giusta, siamo in grande emergenza. Ciascuna società agisce nel proprio modo, a seconda delle possibilità. Dobbiamo metterci la mano sul cuore e aiutarci, invece non accade. Il Sassuolo vuole finire il campionato, se qualcuno non vuole farlo lo dica apertamente. Dobbiamo pensare alla Serie A, non alla classifica! L’industria calcio se non riparte è un dramma, fallisce tutto il sistema calcio».

DATE – Carnevali parla di date riguardo la possibile ripresa del calcio: «A parte che io avevo votato per far ripartire il campionato il 20 giugno e non il 13, se vogliamo finirlo dobbiamo fare soprattutto gli interessi del nostro sistema calcio, e poco importa se lo finiremo a metà agosto. Poi, per quanto riguarda il ritiro, sarebbe stato più logico farlo 15 giorni prima che cominciasse il campionato, e ora avremmo potuto continuare ad allenarci regolarmente».

FALLIMENTO – Carnevali parla anche del possibile fallimento dei club e la possibilità che qualcuno di questi nasconda un presunto “positivo”: «I miei giocatori sanno che qualche rischio devono affrontarlo per il bene del sistema, non è una questione di paura, ma di far continuare a vivere il calcio. Tutto dovrà essere organizzato al massimo della trasparenza, perché il problema che qualcuno possa nascondere un positivo e lo faccia passare da infortunio, volendo che il campionato continui, e che qualcun altro invece lo faccia uscire, volendo che il campionato si fermi, eccome se può saltare fuori. Ora come ora le partite e il gioco devono essere messi in secondo piano, e anche i tifosi devono capirlo, perché come ti ho detto qua c’è il forte rischio che tante società debbano portare i libri in tribunale, arriva il fallimento dei club e poi il calcio non c’è più».

Fonte: Corriere dello Sport.